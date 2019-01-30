رياضة | ريال مدريد يحقق رقمًا مميزًا في هذه النسخة من كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحقق رقمًا مميزًا في هذه النسخة من كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي، لنادي ريال مدريد الاسباني، أن الفريق الابيض هو الأكثر تهديفاً في هذه النسخة من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وصار الفريق الملكي الأكثر تهديفاً في المسابقة بفضل 17 هدفاً سجله في المباريات الخمس التي لعبها، محققاً متوسطاً رائعاً بـ3,4 هدفاً لكل مباراة.

يلي المدريديستا في الترتيب فريق فياريال الذي خرج من البطولة مع 14 هدفاً. أما الفريق الثالث في الترتيب فهو خيتافي الذي ودع البطولة في الوقت المتحسب بدل الضائع ضد فالنسيا، برصيد 11 هدفاً.

جاءت أهداف ريال مدريد الـ17 في بطولة كأس الملك بتوقيع تسعة لاعبين، يتصدر القائمة ماركو أسينسيو وسيرخيو راموس، بثلاثة أهداف لكلٍ منهما ويليهما كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وإيسكو بهدفين لكل منهم، كذلك سجل أودريوزولا ولاعبا كاستيا خافي سانشيز وكريستو.