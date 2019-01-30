رياضة | فيديو.. خناقة في تدريبات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. خناقة في تدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نشوب مشاراة في تدريبات ريال مدريد بين سيبايوس وناتشو استعداد لمواجهة جيرونا غدا في مباراة العودة في الدور ربع نهائي كأس إسبانيا.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لاعب الوسط سيبايوس دخل في مشادة طفيفة مع المدافع ناتشو خلال التدريبات الجماعية الأخيرة مساء اليوم.

ونشبت المشادة بسبب تدخل ناتشو بتهور على قدم سيبايوس وهو ما أسقط اللاعب أرضاً ثم توجه بعدها ناتشو لمساعدته على النهوض لكن سيبايوس رفض مساعدته وسط حالة من الغضب.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن كارفخال ذهب لتهدئة الوضع بينهما واصطحب سيبايوس قبل أن يعود ناتشو للاعتذار له تحت أنظار المدير الفني للفريق سولاري الذي شاهد الواقعة من على بعد أمتار قليلة.