شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواصل استعداداته لمواجهة التعاون والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- واصل لاعبو فريق النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فتوريا، المدير الفني لفريق، تدريباته الجماعية، وجاء ذلك استعداداً لمباراته المقبلة أمام التعاون، في دور كأس الأمير محمد بن سلمان.

واستأنف العالمي تدريباته بالأمس بعد الفوز الساحق الذي حققه على نظيره أحد في الدوري على ملعب "المجمعة"، وحضر سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النادي، تدريب الفريق.

ويستعد فريق النصر لمواجهة التعاون، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء السبت المقبل بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، في إطار الجولة الثامنة عشر للبطولة المحلية.

وأنتهت أحداث المبارة التي تجمع بين فريق النصر السعودي بنظيره أحد، فوز ساحق للنصر بأربعة أهداف

وأنتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتقدم الإيجابي بهدفين دون رد، وسجل اهداف النصر كلًا من عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة16، ليعود من جديد خالد عبدالباقي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46.

ومع بداية الشوط الثاني سجل يحيي الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 71، وسجل حمدالله الهدف الرابع وقتل أمال أحد.