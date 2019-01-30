شكرا لقرائتكم خبر عن واقعية سانشيز تصطدم بطموح مورياسو في نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل صوب نهائي كأس آسيا لكرة القدم والمقرر إقامته بين منتخبي قطر واليابان ولكن المواجهة لا تقتصر على المواجهة داخل الملعب فحسب بل ستمتد إلى خارج الخطوط بين إثنين من أفضل المدربين الموجودين في القارة الصفراء حالياً.

ويتوفر فيليكس سانشيز باس المدير الفني للمنتخب القطري على الخبرة والحنكة التي تمكنه من قياده العنابي للفوز بالبطولة حيث ساعد سانشيز منتخب قطر على التطور وإعتمد على عنصر الشباب حيث قدم للبطولة أثنين من أفضل اللاعبين وهم المعز علي هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف وأكرم عفيف.

وبفضل القدرة التدريبية التي يتوفر عليها المدرب صاحب ال43 عاماً نجح في قيادة المنتخب إلى نهائي أعرق البطولات الآسيوية وهو الذي إنضم لأكاديمية أسابير في الدوحة قبل إثني عاشر عاماً وبالتحديد في عام 2006 ونجح في قيادة المنتخب القطري تحت 19 عاماً للتتويج ببطولة آسيا عام 2014 بالفوز على كوريا الشمالية.

وقبل عامين قرر الأتحاد القطري لكرة القدم إسناد المهمة لسانشيز من أجل قيادة العنابي خلفاً لخورخي فوساتي الذي رحل عن تدريب المنتخب مع الإبقاء على سانشيز مديراً فنياً للمنتخب الأوليمبي الذي قاده للحصول على برونزية كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي أقيمت العام الماضي 2018.

وستصطدم خبرة سانشيز وواقعيته بالطموح الذي يمتلكه هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني والذي سبق له وأن حقق بطولة كأس أمم آسيا 1992 عندما كان لاعباً على الرغم من غيابه عن نهائي البطولة وقتها بداعي الإيقاف.

وقاد مورياسو الذي يبلغ من العمر 50 عاماً مسيرته الكروية حينما كان لاعباً مع أندية سانفريس هيروشيما وخاض معه أكثر من 300 مباراة قبل أن يتولى تدريب الفريق ذاته ويقوده إلى تحقيق ثلاثة ألقاب على مستوى الوري الياباني خلال خمسة أعوام من 2012 حتى 2017.

ومثله مثل سانشيز تولى مورياسو تدريب المنتخب الياباني الأوليمبي تحت 23 عاماً وكان مساعد للمدير الفني السابق للمنتخب أكيرا نيشينو خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 قبل أن يخلفه بعد رحيله في يوليو من العام الماضي.

ويبقى السؤال واضحاً لمن ستكون الغلبة في نهائي الحلم الآسيوي واقعية سانشيز أم طموح مورياسو ؟