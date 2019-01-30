شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليون: مواجهة برشلونة ستجعلني في قمة مستواي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تحدث فيرلاند ميندي لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن مواجهة نادي برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار فيرلاند ميندي إلى أن وقوع فريقه في مواجهة نادي برشلونة الإسباني في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، سيكون اختبار صعب للغاية، نظرًا لأنه سيساعدني في تقيم أدائي.

وتحدث ميندي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلاً: “هل يمكن مواجهة برشلونة تفتح الأبواب للتعاقد معك؟، لا أريد التحدث بشأن مستقبلي، لكن مثل هذه المواجهات تجعلني في قمة مستواي، وسوف تسمح لي بمعرفة المستوى الذي أنا عليه”.

ويستعد نادي أولمبيك ليون الفرنسي لملاقاة نادي برشلونة الإسباني يوم 19 من شهر فبراير المقبل، ضمن مواجهات الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/19، على ملعب بارك أولمبيك ليون.