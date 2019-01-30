شكرا لقرائتكم خبر عن راموس ومحمود علاء.. وجهان لعملة واحدة! والان مع التفاصيل

الخليج 365- اعتادنا على ان يكون صاحب لقب هداف الدوري هو مهاجم أحد الأندية التي تشارك ضمن منافسات المسابقة، لكن في الدوري المصري الأمر مختلف.

محمود علاء ظاهرة جديدة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يتصدر مدافع الزمالك ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدف، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

خطف علاء الأضواء من جميع لاعبي الزمالك والدوري المصري هذا الموسم بعد تألقه وتسجيله في معظم مباريات الفريق الأبيض، حيث تساوى المدافع الشاب مع محمود فتح الله، أكثر مدافع سجل في موسم واحد بالدوري "12" هدف مع تبقي العديد من المباريات لصالح علاء، مما يعطيه فرصه لتخطي هذا الرقم.

ويسير علاء على نهج المدافع الأسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وأحد أفضل هدافي الفريق الملكي خلال الفترة الماضية.

حيث وصل قائد الفريق الملكي صاحب الـ5 أهداف هذا الموسم في الليجا، للهدف الـ83 خلال مسيرته مع ريال مدريد، والتي شهدت العديد من الأهداف الحاسمة أبرزها هدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد عام 2011.

كما يتميز راموس بضرباته الرأسية القوية، التي ساهمت في أحرازه لخمسين هدف مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

ونجح محمود علاء صاحب الـ28 عاما في تسجيل 31 هدفا خلال مسيرته الكروية وصناعة 2 أخرين خلال 194 مباراة خاضها مع الزمالك، وادي دجلة وحرس الحدود.

بينما تمكن راموس من تسجيل 86 هدف وصناعة 38 في 640 مباراة مع الفريق الملكي وإشبيلية بمختلف البطولات.