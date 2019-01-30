شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة في الخطاب..تكشف حقيقة نقل مباراة النصر وأحد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة جديدة في قرار لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بنقل مباراة النصر وأحد السابقة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع الرسمي على “تويتر”، يوم الخميس 24 من الشهر الجاري، بياناً يتضمن: “لجنة المسابقات قد قررت نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، على أن تقام يوم الإثنين بدلاً من يوم الأحد”.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية، نسخة من الخطاب المعتمد لنقل مباراة النصر وأحد، ويحمل توقيع عبدالإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات الجديد، بتاريخ يوم السبت 26 يناير، وهو اليوم الذي أعلن فيه الاتحاد السعودي عن تعيينه بدلاً من المستقيل عادل البطي.

ويذكر أن خالد البطي رئيس لجنة المسابقات، قام بتقديم استقالته بعد الخطاب الذي تم نشره بنقل مباراة أحد والنصر، مؤكداً عدم معرفته بهذا القرار، ومن ثم أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين عبدالإله مؤمنة بدلاً منه.