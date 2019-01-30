شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. ميسي كابوس إشبيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يستعد برشلونة لخوض مباراة مصيرية أمام ضيفه إشبيلية، والتي تقام مساء اليوم على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.

وتضع جماهير البارسا أمالها على نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في حسم المباراة والصعود لدور نصف النهائي من البطولة، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بفوز الفريق الأندلسي 2 - 0.

ودائما ما يتمكن البرغوث الأرجنتيني من التألق والتسجيل في شباك إشبيلية، حيث يمتلك ميسي أرقام رائعة أمام الفريق الأندلسي.

وشارك نجم الفريق الكتالوني في 35 مباراة أمام الفريق الأندلسي في مختلف البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 32 هدفا وصناعة 14 أخرين.