شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. ميسي كابوس إشبيلية والان مع التفاصيل
وتضع جماهير البارسا أمالها على نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في حسم المباراة والصعود لدور نصف النهائي من البطولة، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بفوز الفريق الأندلسي 2 - 0.
ودائما ما يتمكن البرغوث الأرجنتيني من التألق والتسجيل في شباك إشبيلية، حيث يمتلك ميسي أرقام رائعة أمام الفريق الأندلسي.
وشارك نجم الفريق الكتالوني في 35 مباراة أمام الفريق الأندلسي في مختلف البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 32 هدفا وصناعة 14 أخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة اليوم.. ميسي كابوس إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.