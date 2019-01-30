شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع مهاجم ساو باولو والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن إقتراب نادي برشلونة الإسباني من إتمام التعاقد مع جابرييل نوفيس مهاجم نادي ساو باولو البرازيلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، أن جابرييل نوفيس سينضم إلى نادي برشلونة هذا الشهر من نادي ساو باولو البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع وجود بند بأحقيه الشراء النهائي بمبلغ قد يصل إلى خمسة ملايين يورو.

وقالت الصحيفة، أن النادي الإسباني سيعير المهاجم لأحد الأندية في دوري الدرجة الثانية الإسباني حتى نهاية الموسم، وجاء ذلك من أجل التأقلم على الأوضاع في إسبانيا، ومن ثم عودته للمشاركة مع فريق الشباب.

ومن المقرر أن يصل غابرييل نوفوس، اليوم الأربعاء لإجراء فحوص طبية والتوقيع مع برشلونة، بشكل رسمي.

و تابعت أن نادي برشلونة الإسباني سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي، بعد أن يجتاز جابرييل نوفيس الفحوصات الطبية، حيث كان اللاعب مطلوباً بشدة في نادي إشبيلية ولكنه فضل البرسا.