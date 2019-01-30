شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يهاجم جوارديولا لهذا السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- رد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد على الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد تصريحاته الأخيرة حول الأندية الأفضل في العالم خلال العقد الأخير. وكان جوارديولا صرح بأن برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ أفضل فرق في العالم خلال آخر 10 سنوات، متجاهلا ريال مدريد الذي نجح بالتتويج بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا خلال العقد الأخير. وقال سولاري، "ريال مدريد هو نادي القرن والأفضل في التاريخ وآخر 10 سنوات دون أي شك”. وأضاف مدرب الفريق الملكي، "يبدو أنّ جوارديولا تعمد إغفال ريال مدريد لأسباب لا نعلمها". ويستعد ريال مدريد لمباراة إياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا امام جيرونا والمقرر لها مساء الغد، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الملكي 4 - 2.

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