انت الان تتابع لماذا تأخرت قمة الأهلي والزمالك؟.. اتحاد الكرة يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ يناير ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار يوم 30 مارس المقبل موعدًا لمواجهة الأهلي أمام نظيره الزمالك في قمة الدور الأول من الدوري الممتاز، وأوضح رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت» اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقي حدد شهر يناير لمباريات الملحق الإفريقي في كأس الكونفيدرالية، وبالتالي لعب الزمالك مبارتيه ضد اتحاد طنجة في يناير، في المقابل لعب الأهلي مبارتين في مجموعات دوري الأبطال.

وقال عامر حسين: «بعد منتصف شهر فبراير سيحصل الأهلي على راحة أسبوعين من اللعب في دوري الأبطال لكن الزمالك سيكون جدوله مضغوطا بـ4 مباريات في مجموعات الكونفيدرالية، وسيكون لدى الأهلي مساحة لخوض مباراة القمة في الدوري، لكن الزمالك لن يكون لديه وقت، لذلك حددنا يوم 30 مارس موعدا لمباراة القمة، خاصة