شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات: تعديل موعد مباراة بتروجت ووادي دجلة.. ونقل الاتحاد والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تعديل موعد مباراة بتروجت ووادي دجلة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، ونقل ملعب مباراة الاتحاد والمصري، ضمن منافسات الجولة نفسها.

كان من المقرر إقامة مباراة بتروجت مع وادى دجلة، الإثنين 4 فبراير، ليتم تعديل موعدها لتقام في الثالثة عصر الثلاثاء 5 فبراير باستاد السويس الجديد، كما قررت اللجنة إقامة مباراة الاتحاد السكندري مع المصري في الجولة نفسها في الخامسة مساء الإثنين 4 فبراير باستاد الجيش بالسويس، بدون جمهور بدلا من استاد الإسماعيلية.