شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة الدوري والتركيز بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة فنية وتحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، وجه جروس التهنئة للاعبي الفريق على الفوز بالأمس على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف ومواصلة تصدر مسابقة الدورى العام، موجها رسالة لهم بضرورة مواصلة الفوز في الفترة القادمة.

كما حث جروس اللاعبين على غلق صفحة الدوري في الوقت الحالي والتركيز في اللقاء القادم في أول مشوار للزمالك بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، أمام جورماهيا الكينى، والمقرر له الأحد المقبل، 3 فبراير، وضرورة أن تكون البداية قوية بالفوز، كما قام المدير الفني بإعطاء بعض التعليمات الفنية للاعبيه في حضور الجهاز المعاون تمهيداً لتنفيذها في المران.