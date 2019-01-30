شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «لاسارتي» وسعد سمير على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع سعد سمير، مدافع الفريق، على هامش المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وتحدث «لاسارتي» مع اللاعب حول العديد من الجوانب الفنية خاصة بعد أن عاد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وشارك في مباراة وادي دجلة بديلا لياسر إبراهيم بالشوط الثاني.

ويستعد الفريق لخوض مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني المقرر أن تقام يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.