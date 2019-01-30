الزمالك يحدد سعر شيكابالا ويصدم النادي المصري

قام مسؤولو الزمالك اليوم الأربعاء بتحديد نظرائهم في المصري البورسعيدي، مبلغ بيع لاعب القلعة البيضاء، محمود شيكابالا، وهو الأمر الذي أجل إتمام الصفقة، لدراسة الأمر من قبل مجلس النادي المصري.
ووضع مجلس الأبيض، مبلغ 12 مليون جنيه، نظير بيع اللاعب، و3 ملايين جنيه، في حالة الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.
وكانت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، قد عقدت جلسة مع مسؤولي نظيرتها بالزمالك، مساء أمس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتباحث الطرفان حول الوصول لحل وسط، خاصة أن مسؤولي المصري يرون أن المبلغ المطلوب من القلعة البيضاء مُبالغ فيه، ولذا قرر الطرفين تحديد جلسة أخرى تجمعهما مساء اليوم، لإنهاء التفاوض بالصفقة، إما بالموافقة أو بالرفض.
وكان مجلس المصري، قد أنهى تفاصيل التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا، على أن يتقاضى 2 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى، ترتفع لـ3 مليون في الموسم الجديد
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