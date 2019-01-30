إتحاد الكرة يضع الأهلي في مأزق كبير قبل مواجهة سيمبا التنزاني

كشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عامر حسين، ، عن صعوبة تلبية طلب الأهلي الخاص بموعد مبارياته في بطولة الدوري المصري .

وقال عامر حسين، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء "من الصعب جدًا تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود، وإذا كان الأهلي يواجه مشكلة، فإنه يتعين عليه حلها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لأنه من الصعب للغاية التفكير في أي إمكانية للتأجيل".

وكانت إدارة الأهلي أشارت إلى أنها لم تجد أي رحلة طيران إلي تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا سوي صباح يوم 8 فبراير/شباط، والذي سيكون نفس يوم مواجهة الحرس بالدورى المحلي.

ويلتقي الأهلي المصري مع سيمبا في الـ12 من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن فيتا كلوب بطل الكونغو الديموقراطية وسيمبا، فيما يقبع شبيبة الساورة الجزائري في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.