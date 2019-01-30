ليفروبول ينتظر أرقاما قياسية اليوم أمام ليستر سيتي

تسلط الأضواء مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد الذي سيحتضن مباراة من العيار الثقيل ، وذلك عندما يحل ليستر سيتي ضيفاً على ليفربول في قمة الجولة 24 من البريميرليج.

ويسعى نادي ليفربول إلى توسيع الفارق في جدول الترتيب العام مع مانشستر سيتي الذي خسر بشكل مفاجىء أمام نيوكاسل أمس الثلاثاء ، في حين أن ليستر سيتي يبحث عن أول فوزه له على ملعب أنفيلد منذ عام 2000 عندما فاز بهدفين نظيفين.

ولم يخسر ليفربول في آخر 32 مباراة على ملعبه في الدوري الإنجليزي ، محققاً 23 انتصاراً وتسع تعادلات ، وهي أطول سلسلة خالية من الهزائم على ميدانه منذ عدم خسارة مانشستر سيتي في (37) مباراة بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2012.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيكون فريق المدرب يورجن كلوب على موعد مع إنجاز آخر في حال فوزه على ليستر سيتي اليوم ، حيث سيحقق الفوز في ثماني مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي ، للمرة الأولى منذ مارس 2010.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يخسرأي من مبارياته التسع عشرة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في ستة لقاءات ، وذلك منذ خسارته (0-1) أمام فولهام في مايو 2012