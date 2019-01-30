شكرا لقرائتكم خبر عن بجناحي صقر.. زوار مهرجان الصقور يحلقون في السماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

من وضع الاستعداد يبدأ زائر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالتحليق في السماء عبر محاكاة لحركة جناحين الصقر من خلال شاشة تقدم له تجربة افتراضية لطيران الصقر وكيفية تشكل حركة الجناحين بحسب حركة اليدين التي يقوم بها الزائر خلال التجربة.

وقدم نادي الصقور هذه التجربة الافتراضية من خلال "تقنية التفاعل" والتي تقدم لأول مره في المملكة عبر ثلاث شاشات موزعه في أحد أركان معرض "شلايل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

ويعد هذا المهرجان حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

هذا وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من قبل نادي الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل، وسط إقبال كبير من المهتمين والزوار أفراداً وعائلات.