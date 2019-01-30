فيديو .. المصري في الطالع وبتروجت في النازل

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جدة - عمرو شويل فاز فريق المصرى على نظيره بتروجت، بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى.

انحصر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين، ولم يستطع أى منهما فرض سيطرته على مجريات اللقاء كما لم يهدد أحدهما الأخر بفرص خطيرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، تحسن أداء فريق المصرى ونجح محمد عبد اللطيف جريندو من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد بتروجت عند 15 نقطة فى المركز الأخير.