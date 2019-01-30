شكرا لقرائتكم كاف يوافق على مواجهة المنتخب الأولمبي لأمريكا وهولندا وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- على إقامة وديتين للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب أمام أمريكا و هولندا فى شهر مارس المقبل .

يواجه المنتخب الأوليمبي ، منتخب أمريكا يوم 22 مارس ثم هولندا يوم 26 من نفس الشهر فى المعسكر المقام بإسبانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لآوليمبياد طوكيو 2020.

يدخل منتخب مصر معسكر مغلق فى مارس فى الفترة من 17 إلى 26 مارس ، إلى جانب خوض ودية أفريقية جاري الإتفاق عليها.