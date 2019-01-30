شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019..الفرعون سابع أفضل لاعبى البيج فايف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول فى مواجهة ليستر سيتى اليوم الأربعاء فى العاشرة مساء فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل الفرعون صدارة هدافى المسابقة برصيد 16 هدف بفارق هدف وحيد عن الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

محمد صلاح سابع أفضل لاعب فى البيج فايف

احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي المركز السابع فى قائمة أفضل لاعبي دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" هذا الموسم.

وحصل محمد صلاح على 8.06 – 10 في التقييم الذي أعده موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن مستويات لاعبي أندية دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" منذ بداية الموسم الحالي.

وتصدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة بحصوله على 8.40 – 10، متفوقاً على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والذي حل وصيفاً بحصوله على 8.38 – 10، فيما جاء بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بالمركز الثالث.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عامًا عندما يستضيف ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

لوفرين ينشر صورة محمد صلاح قبل مواجهة ليستر سيتى

نشر ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا ونادي ليفربول صورة للنجم المصري محمد صلاح قبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول وليستر سيتي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

لوفرين نشر صورة لزميله محمد صلاح وهو يخفي معالم وجهه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، معلقاً، "عندما تريد أن تكون مخفياً، ولكن لا يزال الجميع ينظر إليك".

ويرتبط لوفرين بعلاقة صداقة وطيدة بالنجم المصري محمد صلاح الذى يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً.