شكرا لقرائتكم مارسيال يتفق مع مانشستر يونايتد على تجديد تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت تقارير إعلامية بريطانية يوم الأربعاء أن اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال لن يرحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن قرر تجديد تعاقده معه لمدة خمس سنوات قادمة.

وكشفت صحية "ديلي ميل" البريطانية أن وكيل أعمال المهاجم الفرنسي توصل لصيغة نهائية للتعاقد الجديد مع إدارة مانشستر يونايتد، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على العقد هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التعاقد الجديد لمارسيال مع مانشستر يونايتد سيمتد حتى عام 2024.

وسجل مارسيال 46 هدفا بقميص مانشستر يونايتد في 161 مباراة لعبها مع الفريق منذ انضمامه له في سبتمبر 2015 مقابل 36 مليون جنيه استرليني، وكان مارسيال أحد اللاعبين القلائل الذين تألقوا تحت قيادة المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، قبل إقالته في ديسمبر الماضي.

ونجح مارسيال هذا الموسم في هز شباك الأندية الكبرى في الكرة الإنجليزية، مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.