رياضة | تعرف على قائمة الأهلي النهائية في البطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة الأهلي النهائية في البطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على الميركاتو الشتوي في النادي الأهلي، بعدما نجحت لجنة التعاقدات في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال يناير الجاري لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، كما رحل عدد كبير من لاعبي الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وقام مسئولو الأهلي اليوم بقيد رامي ربيعة وصالح جمعة في القائمة المحلية، بعدما تم وضعهما بقائمة الانتظار في بداية الموسم.

وفيما يلي نعرض القائمة النهائية لفريق الأهلي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، على لطفي.

خط الدفاع : سعد الدين سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، أحمد علاء، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي.

خط الوسط : حسام عاشور، حمدي فتحي، عمرو السولية، هشام محمد، وليد سليمان، أحمد الشيخ، إسلام محارب، أحمد حمودي، جيرالدو دا كوستا، صالح جمعة، محمد شريف، حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن، جونيور أجايي، عمرو جمال.

تحت السن: كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، صلاح محسن، محمد محمود.

أما الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية :-

أحمد ياسر ريان – أحمد حمدي – أكرم توفيق – إسلام جابر – محمود الجزار (الجونة) إعارة

عمرو بركات – كريم يحيى (سموحة) إعارة

عمار حمدي (الاتحاد السكندري) إعارة

مؤمن زكريا (أحد السعودي) إعارة

ميدو جابر (مصر المقاصة) رحيل نهائي

ساليف كوليبالي (استغناء