رياضة | هل تشعل "الصفقة المجنونة" الحرب العالمية بين ريال مدريد وبرشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تشعل "الصفقة المجنونة" الحرب العالمية بين ريال مدريد وبرشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن إهتمام قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع الريدز.

محمد صلاح يقدم عروضًا قوية رفقة ليفربول الإنجليزي ونجح في حصد جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي، ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي بـ16 هدفًا، كما حقق العديد من الأرقام القياسية رفقة فريقه الإنجليزي، بالإضافة لتألقه مع منتخب مصر وقيادته لكأس العالم العام الماضي وتسجيله هدفين بالمونديال.

ونجح "صلاح" أيضًا في التتويج بالعديد من الجوائز الفردية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها فوزه بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعامين متتاليين 2017، 2018، بالإضافة لعدة جوائز فردية في إنجلترا، تضعه ضمن النجوم الكبار.

كل ما حققه محمد صلاح من إنجازات وأرقام قياسية رفقة ليفربول ومنتخب مصر ساهم في ارتفاع القيمة التسويقية له حيث وصلت لـ 150 مليون يورو وذلك بالتأكيد يزيد من قيمة بيع اللاعب والتي لن تقل عن 200 مليون يورو.

القيمة المالية الضخمة المتوقعة لصفقة محمد صلاح بناءًا للغة الأرقام ووفقًا لما يحققه اللاعب من نجاحات وإنجازات مع ليفربول ومنتخب مصر ستكون عقبة بالتأكيد أمام ريال مدريد وبرشلونة للظفر بخدمات اللاعب، ولكن هل يستطيع الناديين الكبيرين توفير قيمة "صلاح" والحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة؟؟