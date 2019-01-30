رياضة | مواجهات مرتقبة في دور الـ 32 لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مرتقبة في دور الـ 32 لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت لجنة مسابقات كأس مصر لمواليد 97 قرعة مباريات دور الـ 32 في حضور مندوبي الأندية المتأهلة من الدور الأخير للتصفيات. ومن المقرر أن تقام المباريات على ثلاث أيام، في تمام الواحدة ظهرًا على النحو التالي : الاحد 3 فبراير 2019 1- الألومنيوم مع إدفو 2- الجونة مع سوهاج 3- التليفونات مع بني سويف 4- المقاولون مع نادي مصر 5- كفر الشيخ مع جمهورية شبين 6- السنطة مع القاسمي. 7- سبورتنج مع غرب التوبة. الإثنين 4 فراير 2019 1- التأمين مع سيراميكا 2- اتحاد بسيون مع ميت خاقان 3- بدر مع صيد المحلة 4- م ش أبو حماد مع م ش الامير الثلاثاء 5 فبراير 2019 1- المقاصة مع الهرم 2- طلائع الجيش مع الأميرية 3- سموحة مع الحرس 4- بلبيس مع بتروجت

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