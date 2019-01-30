رياضة | كاجاوا يقترب من موناكو

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أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن الياباني شينجي كاجاوا نجم بروسيا دورتموند الألماني بات قريبًا من الانضمام لموناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن كاجاوا سيرحل إلى موناكو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وحاول كاجاوا إقناع مدربه لوسيان فافر لحجز مكان في التشكيل الأساسي هذا الموسم ولكنه لم يوفق لذلك قرر الرحيل من أجل المشاركة واللعب بشكل أساسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كاجاوا في طريقه الآن إلى موناكو لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة بعد اتفاق الناديين على الشروط في وقت متأخر من الليلة الماضية.