رياضة | وديا.. طنطا يهزم قحافة بثنائية استعدادا لبلدية المحلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وديا.. طنطا يهزم قحافة بثنائية استعدادا لبلدية المحلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق طنطا بقيادة أيمن المزين علي قحافة الذي يقوده حسنين اينو محمد، بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب نادي طنطا، وذلك استعدادا لمواجهة البلدية بدوري القسم الثاني.

انتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف نظيف عن طريق نادر فؤاد، ثم أضاف أحمد رينجو الهدف الثاني بالشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدفين دون رد.

خاض طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون اسلام طارق، وحسين رمضان، ومحمود مسعود، محمد اسعد، ومحمد حسام، ومحمود ميكي، وحسام غالي، ونادر فؤاد، وعبدالرحمن الدح، وإسماعيل بامبا، وكريم اسامة

دكة البدلاء :- السيد الصاوي، ومصطفي امين، وسليمان عبدربه، وأحمد قطاوي، وباسم عبدالعزيز، وعلاء البدري، ومحمد الشاذلي.

تشكيل قحافة:- اسعد عبدالحميد، ومحمود طارق، ومحمد مبروك، وعبدالرحمن عامر، ومحمد جمال، وعبدالعظيم بدوي، وباسم مدني، ومحمد عبدالله، وأحمد الشناوي، واسامة توكل، ومهند القللي.

أدار المبارة أحمد عقيلة ويعاونه وائل الالفي، وحاتم زيدان.