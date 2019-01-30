رياضة | يوفنتوس يصرف النظر عن رامسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصرف النظر عن رامسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس كان ينتظر من آرسنال الموافقة على رحيل الويلزي آرون رامسي إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس توصل إلى اتفاق نهائي مع رامسي لضمه إلى صفوف السيدة العجوز خاصة أن تعاقده ينتهي مع الجانرز في صيف 2019.



وأفاد الموقع الإيطالي بأن آرسنال طلب الحصول على 20 مليون يورو مقابل رحيل رامسي ولكن يوفنتوس كان يتوقع خفض الرسوم بعد وصول سواريز من برشلونة في الفترة الحالية إلى المدفعجية.



وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن آرسنال رفض فكرة تخفيض رسوم التوقيع مع رامسي وتمسك بالحصول على 20 مليون يورو وهو ما رفضه يوفنتوس وقرر تجميد المفاوضات حتى نهاية عقده.



وأكد الموقع الإيطالي بأن آرسنال قرر أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على رامسي حتى انتهاء عقده في الأول من يوليو وبعدها سيكون حرًا في الانتقال إلى إيطاليا.