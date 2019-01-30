رياضة | ريفربليت يحذر ريال مدريد لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفربليت يحذر ريال مدريد لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولي نادي ريفربليت الأرجنتيني بإرسال تحذير لنادي ريال مدريد، بشأن التعاقد مع نجم وسط الفريق إيزيكيل بالاسيوس. وبحسب ما ذكرته صحيفة "Sportmediaset" فإن ريفير بليت حذر ريال مدريد، بأنه في حال لم يتم إنهاء صفقة بالاسيوس هذا الاسبوع فـ النادي الأرجنتيني سوف يستمع لعروض الأندية الأخرى. الجدير بالذكر ان ريفربليت تلقى العديد من العروض الإحترافية لبالاسيوس، كان أبرزها من أندية إنجليزية فضلاً عن عرض من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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