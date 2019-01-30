رياضة | باريس سان جيرمان يفقد نيمار في مباريات مصيرية (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يفقد نيمار في مباريات مصيرية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيانًا له المدة التي سيغيب فيها نجم الفريق نيمار دا سيلفا عن الملاعب، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا.

وسيفقد باريس سان جيرمان، نيمار في 12 مباريات كاملة، حيث سيغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ومباريات بوردو وليون وسانت إيتيان ومونبيلييه ونيم وكان ونانت وليل ومارسيليا وديجون في الدوري الفرنسي.

لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية بحسب ما أكد سان جرمان، كاشفا بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده الى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي.

وقال سان جرمان الأربعاء في بيان أنه "بعد تحليل مفصل من قبل المتخصصين، تم التوصل الى توافق في الآراء حول علاج محافظ (دون جراحة) لإصابة نيمار في المشط الخامس للقدم اليمنى".

وتابع "بعد اطلاعه على هذه التوصية، وافق المهاجم البرازيلي الدولي لباريس سان جرمان على هذا البروتوكول. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعود نيمار الى الملاعب في غضون 10 أسابيع".

وسبق لمدرب سان جرمان الألماني توماس توخل القول قبل يومين بأنه "سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد" في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء الأربعاء ليكشف بأنه لن يكون قادرا ايضا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس.

وتعرض نيمار للاصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وكشف الجهاز الطبي لنادي سان جرمان في بيان صحافي مقتضب بعد الاصابة مباشرة أن "الفحوص الأولية التي اجريت اظهرت اصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة".

وفي بيانه الأربعاء "يبعث باريس سان جرمان أقوى رسالة دعم وتشجيع لنيمار جونيور من أجل التغلب على هذه الإصابة، مع الشجاعة والعزيمة التي أظهرها اللاعب دائما".