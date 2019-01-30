رياضة | هكذا كان رد "ميسي" على العودة للمنتخب الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا كان رد "ميسي" على العودة للمنتخب الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرته صحيفة "Ole" أن مصادرهم علمت بأن ميسي قال نعم للعودة مع منتخب الارجنتين، وسيلعب الوديات في شهر مارس، ليقود التانجو في كوبا امريكا 2019، في البرازيل.
الآن يبدأ حلم جديد لميسي مع منتخب الأرجنتين، ويعلم البرغوث ان الاقامة الجديدة مع التانجو سوف تكون مختلفة عن الماضي، لن يكون بجانبه زملائه السابقين، وميسي قبل التحدي الجديد، ليرفع لقبا غاليا مع منتخب بلاده.
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