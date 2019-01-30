رياضة | ميركاتو المظاليم .. تعرف علي صفقات القناة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركاتو المظاليم .. تعرف علي صفقات القناة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اطار تدعيمات الاندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يعتبر القناة من الاندية التي دعّمت صفوفها بصفقات من العيار الثقيل من اجل مواصلة المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض صفقات القناة أحد أندية المقدمة بالمجموعة الثانية، لدوري القسم الثاني، في الميركاتو الشتوي .

نجح مسؤولو فريق القناة في التعاقد مع محمد يحيي مهاجم فاركو، وأحمد عبد العال لاعب وسط ومحمد حمدان - مواليد 97 - جناح ايمن، ثنائي فريق بتروچت، على سبيل الإعاره لنهاية الموسم الحالي.



كما حصل القناة على توقيع ابراهيم عبد القادر حارس مرمى الالومنيوم ، واسلام بدر ظهير أيسر طنطا، ومحمود شعبان تريكة لاعب وسط المنيا، ونادر موسي مدافع طلائع الجيش مواليد 97 معاراً لنهاية الموسم.

بينما تم الاستغناء عن محمود مكي الذي انضم لطنطا، ومحمد السنجاوي الذي انضم لصفوف كفر الشيخ، ومحمد منير كوتا الذي إنضم لبورتو، واحمد سعيد وتمت اعارة عبدالله النادي لصفوف بلدية المحلة ومحمد محسن لنادي السد السعودي، بجانب رحيل اللاعب ورمضان ربيع.

ويقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، خلال الموسم الحالي، جهاز فني يضم :

- علي يحيي مدير الكرة

- ابو طالب العيسوي مدير فني

- عاطف عبد العزيز مدرب عام

- ابراهيم ايكا مدرب

- احمد عبده مدرب حراس مرمى

- محمد صادق مدير إداري

- مرسي السيد مدير تنفيذي

- جمال مطر اداري

- بدر عبد العظيم اداري

- سمير عيد اداري

- أحمد فتحي بوجي مدير شؤون لاعبين

- عمر حسن طبيب

- محمود سعيد طبيب

- ايهاب السيد اصابات

- حسام عثمان إصابات

- محمد عبد القادر تدليك

- وليد سلام تدليك