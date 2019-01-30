رياضة | سولاري يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا "المُنهزم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا "المُنهزم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولار، أن "الملكي" هو النادي "الأفضل في التاريخ"، وذلك رداً على بيب غوارديولا الذي اعتبر أن برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس أفضل ثلاثة فرق في العقد الأخير، متجنبا ذكر الميرينغي الذي توج بطلاً لدوري الأبطال الأوروبي أربع مرات في أخر خمس سنوات.

وكان المدرب الحالي لمانشستر سيتي صرح في وقت سابق بأن "يوفنتوس وبايرن وبرشلونة هم أفضل ثلاثة فرق في أوروبا لأنهم يفوزون بالدوري المحلي كل عام، إنهم يفوزون بالكؤوس ومتواجدين في كل موسم. نريد أن نصل إلى هذا المستوى".

وبعدها بأيام، رد سولاري على تصريحات المدرب الكاتالوني معتبراً أن "هذا إغفال متعمد لكننا لن ندخل في جدال بشأن عقد من الزمان في حين أن ريال مدريد هو الأفضل في القرن".

وأضاف في مؤتمره الصحافي اليوم عشية مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أن الريال "هو الأفضل في التاريخ وهو الأفضل خلال العقد الأخير لأنه لا يمكن أبداً التقليل من شأن أحد، أبداً".