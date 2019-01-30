رياضة | مفاوضات برشلونة مع نجم باريس تواجه تعقيدات.. وحل وحيد أمام اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات برشلونة مع نجم باريس تواجه تعقيدات.. وحل وحيد أمام اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ظان المفاوضات بين نادي برشلونة الاسباني والنجم الفرنسي أدريان رابيوت، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تواجه الكثير من التعقد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا لا ينكر أن هناك اتفاق كامل مع والدة ووكيلة أعمال رابيوت، من حيث المكافأة والراتب السنوي.

ولكن مع ذلك في الأسابيع الأخيرة كان هناك "تبريد" من قبل اللاعب، الذي لم يتصل بالنادي لأسباب عائلية، وهذا الصمت مع توقيع البارسا مع النجم الهولندي فرانكي دي يونج، قلل من مصلحة النادي، ولذا يجب على رابيوت التقرب أكثر ليعيد مصلحة البلوجرانا.