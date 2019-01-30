كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يستعيد جهود ويكا ويساه رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر جهود الليبيري ويكا ويساه لاعب سيراميكا كليوباترا والشرقية للدخان السابق. ووقع ويكا للنصر لمدة ثلاثة.مواسم قادمة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية ويلعب في مركز الوسط المدافع وكان ويكا قد لعب سابقا للنصر وصعد معه للدوري الممتاز قبل ان ينتقل للشرقية للدخان ومنه لسيراميكا كليوباترا. ويمتاز ويكا بالقوة البدنية ويعد اضافة لخط وسط النصر في الفترة المقبلة

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | النصر يستعيد جهود ويكا ويساه رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.