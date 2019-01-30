رياضة | سيدات الصفاقسي تفزن على الصيد 3-0 بالبطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات الصفاقسي تفزن على الصيد 3-0 بالبطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت سيدات نادي الصفاقسي التونسي علي لاعبات نادي الصيد بنتيجه 3 صفر في المباراه الأولي من فعاليات اليوم الرابع للبطوله العربيه لانديه السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي الشوط الاول 25/19 و 26/24 و 25/20 لصالح الصفاقسي. وادار المباراه كل من أحمد القيم من البحرين حكم اول و مروه محمود حسني من مصر حكم ثاني والدوليه مشيره مفتاح من مصر احتياطي .



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