رياضة | برشلونة ينجح في إنقاذ نجمه من جحيم تولوز الفرنسي بهذه الحيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينجح في إنقاذ نجمه من جحيم تولوز الفرنسي بهذه الحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي تولوز الفرنسي أظهر علامات القبول لمفاوضة نادي برشلونة الإسباني بخصوص نجمه الشاب توديبو.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن البارسا على استعداد لدفع مقابل مادي، من أجل إتمام إنضمام اللاعب، خاصة وأنه تعرض للتهميش من قبل الجهاز الفني والإدارة في الفترة الماضية.وأفادنت التقارير أن مسؤولي البارسا حاولوا جاهدين مع تولوز في سبيل نقل توديبو، خاصة أنه لم يتدرب منذ نوفمبر الماضي بسبب رفضه التجديد، لذا قام البارسا بعرض مبلغ مادي بالإضافة لنسبة بحال تم بيعه مسقتبلا وأيضا مباراة وديه تضيف أرباحا للفريق الفرنسي.
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