رياضة | ننشر قائمة فريق الحمام عقب ختام الميركاتو بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر قائمة فريق الحمام عقب ختام الميركاتو بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الحمام، بقياده عدلي رسلان، في ابرام ثمانية صفقات في فتره الانتقالات الشتوية، حيث تعاقد مسؤلو الفريق المطروحي مع كريم راشد وأونيه لاعبا بلديه المحلة، وخالد كساب مهاجم الشرقيه ومحمد السقا مهاجم دمنهور وأحمد بيبو من بني عبيد، ووليد ابراهيم مدافع، النوبه السويس ومحمد السيسي من اتحاد نبروه، وفتوح المتولي معاراً من صفوف الرجاء.

بجانب الحفاظ علي الكيان الرئيسي للفريق وهم : محمود الحضري، محمد عاطف، محمد كشك ، ضياء مسعود، حسن علي، أحمد الدماطي، محمد عثمان، ابراهيم أمين، محمد حفظي، مؤمن فكري، مهنا منصور، هشام أحمد ، أحمد سمير الفار، يايا كونيه، محمد عبد الفتاح تاحا، الدسوقي مسعد ، ومحمد شعبان.

في المقابل استغني عن سبعه لاعبين وهم : سيد مانجه والذي انتقل إلى الزرقا، وعلي الصعيدي تم اعارته لديروط، ووائل طايع، الذي انتقل للشرقية، ويحي أحمد ونصر محمد نصر، وعلاء ريشه، وفوفانا .

ويقود نادي الحمام جهاز يضم، مصطفي عبده مديرا فنيا، وعادل عبد العزيز مدرب، ومحمد جمعه مدرب حراس مرمى، وأحمد عاشور مدير اداري، ومحمد وليد طبيب، وسيد زهران مدير كره، وجمال عبد السلام مشرف عام .