رياضة | مران الزمالك.. جلسة تحفيزية لـ"جروس" وحفني ومدبولي ينتظمان في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. جلسة تحفيزية لـ"جروس" وحفني ومدبولي ينتظمان في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جلسه فنيه وتحفيزيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً.

ووجه جروس ، التهنئة لاعبي الفريق علي الفوز بالأمس ، علي مصر المقاصة برباعية مقابل هدف ومواصله التصدر مسابقة الدورى العام ، موجها رساله لهم بضرورة مواصلة الفوز في الفترة القادمة.

كما حث جروس اللاعبين علي غلق صفحة الدوري في الوقت الحالي والتركيز في اللقاء القادم في اولي مشوار الزمالك بدور المجموعات بالكونفدراليه الأفريقية ، أمام جورماهيا الكينى ، والمقرر له الاحد المقبل ، 3 فبراير ، وضرورة أن تكون البداية قويه بالفوز.

وانتظم أيمن حفني صانع الألعاب بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، في التدريبات الجماعية المقامه حالياً ، فى بداية الاستعدادات لمواجهة جورماهيا الكينى الأحد المقبل ، فى افتتاح مشوار الفريق بدورى المجموعات للكونفدرالية الافريقية .

جاءت مشاركة صانع العاب الفارس الأبيض ، ذلك عقب انهائه البرنامج الطبي والتأهيلي الذي وضع له بالفتره الماضيه من أجل تجهيزه بشكل قوي للمباريات المقبلة .

في نفس الاطار انتظم أيضا أحمد مدبولي لاعب الفريق ، بالتدريبات عقب حصوله علي أذن خلال التدريبات الاخيرة ، قبل لقاء المقاصه ، بسبب ارتباطه بأداء امتحانات منتصف العام ، حيث تم تخصيص برنامج تأهيلي وبدني يقوم به بجمانيزيوم النادي لتجهيزه، عقب ذلك شارك بالتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي

وأدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادىالزمالك ، الذين شاركوا بلقاء الأمس أمام المقاصة ، تدريبات استشفائيه وذلك علي هامش المران المقام حالياً ، فى بداية الاستعدادات لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل ، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية

حيث خصص الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس ، فقره خاصة تأهيليه واستشفائيه بجمانيزيوم النادي تحت قياده شيخ بوزيان مدرب الأحمال ، وذلك لمعالجة الإرهاق والمجهود المبذول.