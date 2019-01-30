رياضة | حاوي الزمالك يطلب حسم مصيره مع الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاوي الزمالك يطلب حسم مصيره مع الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك جلسة مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، طالب خلالها بمعرفة موقفه وإتاحة الفرصة له للخروج على سبيل الإعارة، ودراسة العروض التى تلقاها، حيث يرغب فى المشاركة خصوصا بعد أن وضعه جروس ثالثا فى مركز صناعة اللعب بعد أوباما ومحمد إبراهيم.

وانتابت اللاعب حالة من الغضب بسبب تجاهل كريستيان جروس، المدير الفنى، له وعدم الاعتماد عليه فى المباريات الأخيرة وخروجه من حساباته.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره خلال الساعات المقبلة، قبل إغلاق فترة القيد فى الميركاتو الشتوية.

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- الإسماعيلي 23 نقطة 11- المصري البورسعيدي 22 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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