اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول "محمد صلاح" وليسنر سيتي |Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم

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كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول "محمد صلاح" وليسنر سيتي |Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم
يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه فريق ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، بالمباراة التي تقام في العاشرة مساءً باستاد أنفيلد في إطار الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي.
ويقدم موقع " صدى البلد " خدمة البث المباشر للمباراة اليوم بين ليفربول و ليستر سيتي
ومن المنتظر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح ليفربول في المباراة المرتقبة، حيث يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لاستغلال تعثر أقرب منافسيه مانشستر سيتي بهزيمته من نيوكاسل بهدفين مقابل هدف وحيد.
كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول "محمد صلاح" وليسنر سيتي |Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم
ويحاول رفاق يورجن كلوب تحقيق الفوز على ثعالب الدوري الإنجليزي، خاصة أن هذا الفوز سيجعلهم أقرب بشكل كبير من لقب الدوري الذي غاب عنهم لمدة كبيرة.
وعلى الجانب الآخر يدخل ليستر سيتي المباراة وهو متأثر بخسارة قوية على يد وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الأسبوع الثالث والعشرين.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في ثلاث وخسارة مواجهة وحيدة،بينما يأتي فريق ليستر سيتي بالمركز العاشر برصيد 31، وذلك بعدما فاز في 9 مباريات والتعادل في 6 مواجهات،وهٌزم في 10 مباريات.
كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول "محمد صلاح" وليسنر سيتي |Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم
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