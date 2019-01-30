اونلاين | بث مباشر| مباراة ليفربول وليستر سيتي الأربعاء 30 - 1 - 2019 (الدوري الانجليزي الممتاز)

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بث مباشر| مباراة ليفربول وليستر سيتي الأربعاء 30 - 1 - 2019 (الدوري الانجليزي الممتاز)

خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، الأربعاء 30 يناير 2019، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويستهدف ليفربول الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف العنيد ليستر سيتي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي على قنوات "بي إن سبورت"، في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد".

رابط بديل لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي

بث مباشر| مباراة ليفربول وليستر سيتي الأربعاء 30 - 1 - 2019 (الدوري الانجليزي الممتاز)

وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفاً.