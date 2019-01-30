اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر | kora online

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أصبح المدافع الهولندى فيرجل فان ديك مهددا بالغياب عن ليفربول في مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 على ملعب أنفيلد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الدولي لم يشارك في المران بالكامل حيث لم يتعاف نهائيًا من البرد الذي تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبي قبل أيام.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر | kora online

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” أن مباراة الغد بين ليفربول ضد ليستر سيتى قد تشهد حدثًا استثنائيًا وهو غياب فان ديك الذي شارك في كل مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي منذ مباراة هدرسفيلد في يناير 2018 وذلك عقب انتقاله من ساوثهامبتون مباشرة.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر | kora online

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة اليوم بقلبى الدفاع، جويل ماتيب وديان لوفرين.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر | kora online

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويعانى ليفربول من عدة غيابات أبرزها ثنائي الدفاع أرنولد الظهير الأيمن الذي لن يشارك قبل 10 أيام على الأقل وجو جوميز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفاً.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر | kora online

المباراة: ليفربول ضد ليستر سيتي الأسبوع: 24

الملعب: آنفيلد

الحكم: مارتن أتكينسون

المعلق : علي محمد علي

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

Sport TV 3

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر | kora online

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beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

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