اونلاين | لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي .. يلا شوت

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لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي .. يلا شوت

أصبح المدافع الهولندى فيرجل فان ديك مهددا بالغياب عن ليفربول في مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 على ملعب أنفيلد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الدولي لم يشارك في المران بالكامل حيث لم يتعاف نهائيًا من البرد الذي تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبي قبل أيام.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” أن مباراة الغد بين ليفربول ضد ليستر سيتى قد تشهد حدثًا استثنائيًا وهو غياب فان ديك الذي شارك في كل مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي منذ مباراة هدرسفيلد في يناير 2018 وذلك عقب انتقاله من ساوثهامبتون مباشرة.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي .. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة اليوم بقلبى الدفاع، جويل ماتيب وديان لوفرين.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويعانى ليفربول من عدة غيابات أبرزها ثنائي الدفاع أرنولد الظهير الأيمن الذي لن يشارك قبل 10 أيام على الأقل وجو جوميز.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي .. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفاً.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: ليفربول ضد ليستر سيتي الأسبوع: 24

الملعب: آنفيلد

الحكم: مارتن أتكينسون

المعلق : علي محمد علي

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي .. يلا شوت

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

Sport TV 3

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

Sport Klub 3 Serbia

RMC Sport 1

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي .. يلا شوت