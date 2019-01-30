اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول الآن بجودة HD | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| مباشر مباراة محمد صلاح اليوم

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بث مباشر مباراة ليفربول الآن بجودة HD | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| مباشر مباراة محمد صلاح اليوم

كشف موقع "هوسكورد" البريطاني عن التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بث مباشر مباراة ليفربول الآن بجودة HD | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| مباشر مباراة محمد صلاح اليوم

وجاء المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول في المباراة، حيث يسعى لمواصلة صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التي يعتليها في الوقت الحالي بـ16 هدف.

بث مباشر مباراة ليفربول الآن بجودة HD | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| مباشر مباراة محمد صلاح اليوم

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فابينيو - ماتيب - لوفرين - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا

خط الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو