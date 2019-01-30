اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم | كورة لايف| كورة ستار | بث مباشر ليفربول

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم | كورة لايف| كورة ستار | بث مباشر ليفربول

يواصل الفريق الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم، ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي للموسم 2018-2019، ونجح في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وضرب موعداً مع نادي بايرن ميونخ في الدور القادم.

استعاد ليفربول نغمة الإنتصارات مجدداً بعد هزيمتين متالتيتين أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وولفر هامبتون في كأس انجلترا، وذلك بعد فوزه الجولة الماضية على كريستال بالاس وبرايتون.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم | كورة لايف| كورة ستار | بث مباشر ليفربول

وستلعب المباراة يوم 30 يناير القادم الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي قمة منتظرة في البريميرليغ.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم | كورة لايف| كورة ستار | بث مباشر ليفربول

يذكر أن هذا الأسبوع تلعب مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ونصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث تتوقف بطولة الدوري الممتاز، علماً بإن ليفربول قد ودع المسابقتين هذا الموسم.