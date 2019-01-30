اونلاين | تابع لايف - مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ليفربول VS ليستر سيتي liverbool

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تابع لايف - مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ليفربول VS ليستر سيتي liverbool

دافع مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، عن لاعبه محمد صلاح بعد تعرض النجم المصري لانتقادات بداعي التحايل للحصول على ركلات جزاء.

وتعرض صلاح، الذي شارك في احتساب أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات في البريميرليغ، لانتقادات كثيرة بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس، لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي اليوم الأربعاء: "كل اللاعبين يمكنهم فعل ذلك من وقت إلى آخر، ولا أحد في الواقع يتحدث عن ذلك، وتسير الأمور على ما يرام".

تابع لايف - مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ليفربول VS ليستر سيتي liverbool

الريدز متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه السيتي، يدخل مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار لتوسيع الفارق مع السيتزن الذي سقط في فخ الهزيمة بالأمس أمام نيوكاسل بهدفين لهدف، وخاض ليفربول 23 مباراة حتى الآن بالبريمير ليج فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر في مباراة وحيدة، ونجح ليفربول في تسجيل 54 هدفا بينما تلقت شباكع 13 هدفا فقط ، على الجانب الأخر يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 10 ونجح لاعبوه في تسجيل 29 هدف وتلقت شباكه 29 هدف يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي.

تابع لايف - مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ليفربول VS ليستر سيتي liverbool

وسيكون محمد صلاح على رأس تشكيل فريقه في مبااراة اليوم، ويقدم الفرعون المصري مستوى مميز مع فريقه، حيث يحتل صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 16 هدفا، وفاز صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد صراع مع زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر.

تابع لايف - مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ليفربول VS ليستر سيتي liverbool

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.

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