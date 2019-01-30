شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي المصري يتسبب في صدمة جديدة لرمضان صبحي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري،التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، غياب الوافد لجديد اللاعب رمضان صبحي، المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، نظرًا لإصابته بإجهاد في في العضلة الأمامية، والتي لحقا به في مباراة الحمر أمام وادي دجلة أمس الأول.

ويبحث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن بديل رمضان صبحي أمام سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي.

ويؤدي رمضان برنامجا تأهيليا، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حيث غاب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء.

وكان الأهلي أعلن غياب مدافع الفريق ياسر إبراهيم عن مباراة سيمبا بسبب إصابته بشد فى العضلتين الأمامية والخلفية.

ويفاضل مدرب الأهلي بين أجايي ومعلول وحسين الشحات لتعويض غياب رمضان صبحي عن الفريق.