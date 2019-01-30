شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الإقتراب أو التصوير.. لعنة الأهلي تصيب من يقترب والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- سئم من مرار الدكة وبعد فترة طويلة لم يغادر فيها جدران النادي الأهلي المصري وبعد تفكير طويل وحتى يرضي نفسه "اللاعب" التي تشتاق دومًا لرؤية نفسها بين الـ11 لاعب داخل المستطيل الأخضر، ودع زملاءه في الفريق وفي قرة نفسه صوت يردد "لنا عودة من جديد"، وخرج متأثرًا بحثًا عن فرصة تمكنه من ممارسة حقه المشروع داخل الملعب.

وأنضم إلى نادي مصر المقاصة الذي كان حينها بوابة ذهاب وعودة من الأهلي وإليه، ونظرًا لأن الفريق الفيومي كل ما فيه يساعد على النجاح بداية من عدم الضغط الجماهيري الكبير والإدارة المستقرة فوجدنا تألق كبير لبعض اللاعبين آمثال حسين الشحات، لاعب الأهلي الحالي وأيضًا هشام محمد وغيرهم الكثير.

فقرر عادل أن يستعيد مستواه المعهود حتى يصبح حارس مصر الأول ويعود من جديد إلى القلعة الحمراء والذي يرى أنه حلم ليس بالمستحيل، ومباراة تلو الآخرى أصبح يتألق بشكل جاذب للأنظار وحصل على إشادة الجميع.

وعلى الرغم من صعوبة الأمر في البداية والتأقلم مع الفريق لم يتوقع أشد المتفائلين بالمستوى الذي قدمه عادل كونه "جعان كورة" فوجدنا أكثر من كلين شيت على مدار مباريات عديدة ولقطات تألق فيها الحارس الخبرة الذي يمتلك المقومات الكافية كي تطمئن اللاعبين الذين يقفون أمامه.

حتى جاء موعد مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري المصري وكعادته كان على أتم الاستعداد للمواجهة المرتقبة مرتديًا قفازة ويجلس في غرفة الملابس ليستعيد قدراته الفنية.

ومع بداية المباراة تفاجئ عادل بسيل من التسديدات نظرًا لرغبة الأحمر في العودة من جديد على المنافسة ومع أول هدف ثم الثاني فقد عادل قدرته على السيطرة على مجريات اللقاء حتى أسكن شباكه الهدف الثالث والقاتل.

ولم تمر مباراة الأهلي مرور الكرام على عادل حتى لحقت به مباراة الزمالك بالأمس وتوالت على شباكه الأهداف، هدف تلو الآخر حتى أصبح مرماه مفتوح على مصرعيه.

ولكن من المثير لمتابعي مستويات الحارس مع المقاصة هو كيف أُسكن شباكه بسبعة أهداف خلال مباراتين؟ ربما هي "لعنة إصابات" الأحمر لحقت به هو الآخر لما لا وهناك شواهد آخرى مثل سقوط الحكم الرابع في مباراة الأهلي ووادي دجلة ممسكًا بقدمه وصفقات يناير التى برمها الفريق ولم ينجو منهم أحد في الشهر ذاته.

وتعرض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط المقاولون العرب لإصابة بقطع في الغضروف، ليغيب مدة لن تقل عن الشهرين، وذلك بعدما أصبح هدفًا للقلعة الحمراء، من أجل التعاقد معه.

ولكن يبقي السؤال حائرًا هل أصبح ما يحدث من إصابات اللاعبين "لعنة" تهدد كل من يقترب؟