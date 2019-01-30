شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يكشف عن موعد تطبيق تقنية الـ"VAR" في المباريات والان مع التفاصيل

السعودية نيو365- كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن موعد تطبيق تقنية الـ"VAR"، في الدوري الممتاز، وذلك ردًا على بيان النادي الأهلي.

وكان الأهلي أصدر بيانًا رسميًا طالب فيه الجبلاية، تطبيق تقنية الفيديو في المباريات القادمة ببطولة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر راديو"أون سبورت إف إم"، استحالة تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري للموسم الجاري، نظرًا لأننا ننتظر وصول الأجهزة وتدريب الحكام على استخدامها، لذلك من الممكن العمل بها في الموسم القادم.

وأضاف أن تكلفة الجهاز الواحد 140 ألف دولار، وقد نحتاج لشراء 3 أجهزة، لذلك من الصعب تطبيقها حاليًا.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة:"أن تقنية الفيديو سيتم العمل بها في بطولة أمم إفريقيا بداية من الدور ربع النهائي، وقد يتم تأجيلها وتطبيقها من قبل النهائي".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.